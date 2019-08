Sport Kort: Fraser-Pryce loopt stokoud record uit de boeken

Fraser-Pryce verbetert record uit 1979

11.18 uur Atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft bij de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima op de 200 meter een record uit 1979 verbeterd. De 32-jarige Jamaicaanse, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 100 meter, finishte in een tijd van 22,43 seconden. Daarmee was ze 0,02 seconde sneller dan het toernooirecord dat de Amerikaanse Evelyn Ashford veertig jaar geleden in Puerto Rico liep.

Van Dam zakt naar derde plaats in Schotland

10.45 uur: Anne van Dam heeft bij het Schots Open in North Berwick haar leidende positie moeten afstaan. De Nederlandse profgolfster had voor haar tweede ronde 69 slagen nodig. Met een totaal van 132 slagen zakte ze naar de derde plaats, die ze met de Zuid-Koreaanse Lee Jeong-eun en de Chinese Muni He deelt. De Zuid-Koreaanse Mi Jung Hur begint als koploper aan de derde omloop met een totaal van 128 slagen.

Anne van Dam Ⓒ BSR Agency

Nadal herstelt zich na zwakke start

09.45 uur: De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft na een zwakke start toch nog vlot de halve finales van het ATP-toernooi in Montreal bereikt. De titelhouder was in de eerste set duidelijk de mindere van de als zevende geplaatste Italiaan Fabio Fognini (2-6). Daarna nam Nadal het initiatief over en liet hij zijn tegenstander kansloos: 6-1 6-2.

Rafael Nadal Ⓒ AFP

Johnson leidt, Woods haakt af

08.30 uur: Golfer Dustin Johnson heeft met een tweede ronde van 67 slagen de koppositie veroverd op het Northern Trust in Jersey City. De 35-jarige Amerikaan begon met een bogey, maar herstelde zich nadien sterk met vijf birdies. De winnaar van 2011 en 2017 begint met een score van 130 slagen aan de derde dag.

Tiger Woods hield het na zijn eerste omloop van 75 slagen voor gezien. De vijftienvoudige majorwinnaar haakte af vanwege een pijnlijke rug.

Dustin Johnson Ⓒ AFP