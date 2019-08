Sport Kort: Genk uit vorm in België

22.53 uur: Het gaat (nog) niet goed met KRC Genk aan het begin van het voetbalseizoen van België. De titelverdediger verloor zaterdag op eigen veld van Zulte Waregem, 2-0. Na drie wedstrijden heeft Genk pas 3 punten. Eerder verloor de club ook van KV Mechelen.

Al na 6 minuten kwam Zulte Waregem op voorsprong. De doelpuntenmaker was Henrik Rørvik Bjørdal. In de slotfase vergrootte Saido Berahino de marge. Club Brugge is vooralsnog de lijstaanvoerder na drie gewonnen duels. De formatie won eerder zaterdag bij Oostende (2-0).

Maikel van der Vleuten in actie. Ⓒ BSR Agency

21.41 uur: Springruiter Maikel van der Vleuten heeft zaterdag in Valkenswaard een wedstrijd in de Global Champions Tour gewonnen. Hij behaalde het succes in de sterk bezette reeks met Dana Blue, het paard waarmee hij eerder onder meer het CSI van Twente won.

Harrie Smolders werd met Don VHP vierde. Hij bleef evenals Van der Vleuten ook in de beslissende rondgang foutloos, maar had een mindere tijd. De Belg Olivier Philippaerts werd tweede, voor de Fransman Kevin Staut.

Joël Zwarts Ⓒ BSR Agency

Excelsior begint met overwinning

21.40 uur: Excelsior is het seizoen in de eerste divisie begonnen met een zege op Jong FC Utrecht: 2-0. De uit de eredivisie gedegradeerde club dankte de winst aan twee doelpunten van de nieuwe spits Joël Zwarts.

Jong FC Utrecht eindigde vorig seizoen als een na laatste in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie heeft weer veel nieuwe jeugdige spelers ingepast maar hield het ervaren Excelsior lang op 0-0.

Bianca Andreescu is blij. Ⓒ AFP

21.39 uur: Bianca Andreescu heeft de finale van het tennistoernooi in Toronto bereikt. De pas 19-jarige Canadese was voor eigen publiek sterker dan de Amerikaanse Sofia Kenin: 6-4 7-6 (5).

Andreescu, de nummer 27 van de wereldranglijst, versloeg op weg naar de finale Kiki Bertens en Karolina Pliskova. In vier partijen had ze telkens drie sets nodig. Tegen de 20-jarige Kenin, die twee plaatsen lager staat op de mondiale ranking, leek ze op weg naar een overwinning in twee relatief eenvoudige sets.

Matthijs de Ligt baalt. Ⓒ BRS Agency

De Ligt onderuit met Juventus

20.23 uur: Atletico Madrid heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd van Juventus gewonnen. In Stockholm was het team van trainer Diego Simeone met 2-1 te sterk. Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Juventus. De Oranje-international werd in de 71e minuut gewisseld.

Topaankoop João Félix, voor 126 miljoen euro van Benfica overgenomen, maakte beide doelpunten voor Atletico. De treffer van Juventus kwam op naam van de Duitser Sami Khedira.

Atletico Madrid begint de Spaanse competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Getafe. Juventus speelt 24 augustus bij Parma de eerste wedstrijd in de Serie A.

Van Dam verliest aansluiting

20.17 uur: Anne van Dam heeft bij het Schots Open in North Berwick op de derde dag de aansluiting met de top 3 verloren. Na een ronde van 63 en 69 liep ze zaterdag de achttien holes in 71 slagen, het baangemiddelde. In totaal staat ze nu op een score van -10, goed voor een gedeeld vijfde plaats.

De 23-jarige Arnhemse begon de derde dag nog op de derde plaats. Donderdag verbaasde ze door met 8 slagen onder par aan de leiding te gaan. Zaterdag moest ze weer slagen toegeven. Ze noteerde eerst twee bogeys, waarna drie birdies op rij volgden. Op de laatste hole kwam daar toch nog een bogey bij.

Peter Bosz Ⓒ EPA

17.32 uur: Bayer Leverkusen staat in de tweede ronde van het Duitse bekertoernooi. Het elftal van de Nederlandse trainer Peter Bosz won zaterdag de uitwedstrijd tegen Alemannia Aachen: 1-4. Aachen speelde in 2007 nog in de Bundesliga, maar is inmiddels afgezakt naar het vierde niveau (Regionalliga).

Leverkusen leidde halverwege met 0-2. Peter Hackenberg maakte een eigen doelpunt en kort voor rust scoorde Kevin Volland. Aachen kwam in de 56e minuut via Stipe Batarilo-Cerdic terug in de wedstrijd. De Jamaicaan Leon Bailey noteerde in de 72e minuut de 1-3 en in de slotfase maakte Kai Havertz de 1-4.

Maximiliano Richeze Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Gaviria verwelkomt oud-ploeggenoot bij Emirates

16.06 uur: Maximiliano Richeze vervolgt zijn wielerloopbaan bij UAE Emirates. De 36-jarige Argentijnse wielrenner komt over van Deceuninck - Quick-Step. Richeze ondertekende een contract voor twee seizoenen. Bij Emirates komt Richeze Fernando Gaviria weer tegen. De Colombiaan maakte een jaar eerder de overstap van Deceuninck - Quick-Step naar UAE Emirates.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen Ⓒ BSR Agency

Beachvolleybal: Brouwer en Meeuwsen stranden

13.35 uur: Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is het EK beachvolleybal in Moskou voorbij. Het als twaalfde geplaatste koppel strandde in de kwartfinales. Het Poolse duo Piotr Kantor/Bartosz Losiak, als zevende ingeschaald, was in drie sets te sterk: 18-21 21-17 15-11. Het andere Nederlandse koppel bij de mannen, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, redde het in Moskou niet in de achtste finales. Zij belandden op de negende plek.

Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ⓒ REUTERS

Fraser-Pryce verbetert record uit 1979

11.18 uur Atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft bij de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima op de 200 meter een record uit 1979 verbeterd. De 32-jarige Jamaicaanse, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 100 meter, finishte in een tijd van 22,43 seconden. Daarmee was ze 0,02 seconde sneller dan het toernooirecord dat de Amerikaanse Evelyn Ashford veertig jaar geleden in Puerto Rico liep.

Van Dam zakt naar derde plaats in Schotland

10.45 uur: Anne van Dam heeft bij het Schots Open in North Berwick haar leidende positie moeten afstaan. De Nederlandse profgolfster had voor haar tweede ronde 69 slagen nodig. Met een totaal van 132 slagen zakte ze naar de derde plaats, die ze met de Zuid-Koreaanse Lee Jeong-eun en de Chinese Muni He deelt. De Zuid-Koreaanse Mi Jung Hur begint als koploper aan de derde omloop met een totaal van 128 slagen.

Anne van Dam Ⓒ BSR Agency

Nadal herstelt zich na zwakke start

09.45 uur: De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft na een zwakke start toch nog vlot de halve finales van het ATP-toernooi in Montreal bereikt. De titelhouder was in de eerste set duidelijk de mindere van de als zevende geplaatste Italiaan Fabio Fognini (2-6). Daarna nam Nadal het initiatief over en liet hij zijn tegenstander kansloos: 6-1 6-2.

Rafael Nadal Ⓒ AFP

Johnson leidt, Woods haakt af

08.30 uur: Golfer Dustin Johnson heeft met een tweede ronde van 67 slagen de koppositie veroverd op het Northern Trust in Jersey City. De 35-jarige Amerikaan begon met een bogey, maar herstelde zich nadien sterk met vijf birdies. De winnaar van 2011 en 2017 begint met een score van 130 slagen aan de derde dag.

Tiger Woods hield het na zijn eerste omloop van 75 slagen voor gezien. De vijftienvoudige majorwinnaar haakte af vanwege een pijnlijke rug.

Dustin Johnson Ⓒ AFP