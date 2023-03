FC Barcelona bevestigt contact met Lionel Messi: ’We willen dat hij terugkomt’

,,We hebben contact met Messi en zijn management en we willen graag dat hij terugkomt”, zo sprak Yuste op de tiende editie van de Barça Academy World Cup, zo tekende de Spaanse krant Mundo Deportivo op.

Om te vervolgen: ,,Leo en zijn familie weten hoe gek wij op ze zijn. Ik was ook betrokken bij de onderhandelingen, waarbij het helaas toen niet lukte. Nog altijd een doorn in het oog voor mij. Maar, natuurlijk zien we hem graag terugkeren en ik ben er zeker van dat de fans deze sentimenten delen. Ik geloof erin dat verhalen in het leven een mooi einde verdienen. Daarom hebben we nu weer contact met hem, uiteraard.”

Financieel plan

Volgens Yuste is dit dan dus de logische weg om te volgen. ,,Ik denk dat Leo ook houdt van FC Barcelona en de stad. Dit is zijn lotsbestemming. Laten we kijken of we hem terug kunnen krijgen.”

De vice-voorzitter vermeldde er wel bij dat hij ’niet in de problemen met PSG wil komen’, want Messi is immers nog speler van de Franse topploeg. ,,Hij heeft nog een contract van twee maanden, zodat we tijd hebben om het La Liga-baas Javier Tebas voor te leggen hoe we dit financieel willen gaan doen.”

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel van Barcelona met Elche, werd trainer Xavi gevraagd naar het contact met de 35-jarige Messi. ,,Ik praat veel met hem. Het is een zaak waar we mee bezig zijn. Hopelijk zien we hem weer bij Barcelona, de club van zijn leven. Maar het is nu niet het moment om het daarover te hebben.”