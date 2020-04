Belgische voetbalclubs helpen voedselbank aan 50.000 maaltijden

„Iedere voetbalsupporter weet dat een ploeg meer is dan de basiself op zondag”, zegt directeur Pierre François van de Pro League. „Om de moeilijke momenten tijdens het seizoen door te komen, is een sterke bank cruciaal. Zo is het nu ook voor de samenleving. In deze moeilijke periode is het belangrijk dat er een sterke voedselbank is.”

De 24 clubs die zijn verenigd in de Pro League roepen hun achterban ook op om geld over te maken naar de voedselbanken. België telt negen regionale voedselbanken, die vorig jaar bijna 170.000 mensen voorzagen van voedingsmiddelen.