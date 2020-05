Kater is groot bij SC Cambuur en De Graafschap

KNVB-directeur Eric Gudde in gesprek met algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. ,,In deze zaak zijn geen winnaars”, aldus Gudde. Ⓒ ANP

UTRECHT - Op het winderige plein voor de rechtbank in Utrecht stonden de clubmensen van SC Cambuur en De Graafschap erbij alsof ze in de kleedkamergang stonden na een pijnlijke 6-0 nederlaag. Met gebogen hoofden, sombere gezichten en de handen in de zakken trotseerden ze de koude wind. Door het verloren kort geding tegen de KNVB lijkt het een uitgemaakte zaak, dat beide clubs door de coronacrisis naast promotie grijpen.