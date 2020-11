Annemiek van Vleuten: ’Ik weet zeker dat ik ga huilen’

Annemiek van Vleuten rijdt al vijf jaar voor Mitchelton-Scott. Ⓒ AFP

Annemiek van Vleuten vertrekt komende winter naar Movistar. In Spanje rijdt ze deze week na een dienstverband van vijf jaar haar laatste koers voor Mitchelton-Scott. Sportief gezien hoopt de 38-jarige Nederlandse in de Madrid Challenge op een succesvol afscheid. In emotioneel opzicht weet ze nu al dat het pittig wordt.