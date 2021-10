Demba Ba legt uit waarom hij jaren geleden voor transfer in kofferbak naar Londen afreisde

In de zomer 2005 verruilde Demba Ba zijn eerste club FC Rouen 1989 voor Moeskroen. Bij Moeskroen speelde hij twaalf wedstrijden en was hij goed voor acht goals en één assist. Een jaar later verliet de Senegalees de Jupiler Pro League voor een avontuur bij Hoffenheim, waar hij meteen promoveerde naar de Bundesliga.

Na drieënhalf jaar in Duitsland vond Ba het tijd voor een volgende stap: hij leek naar Stoke City te gaan, maar toen dat niet doorging, pikte West Ham hem uiteindelijk op. Daarover deelde hij bij The Athletic een opmerkelijke anekdote.

Na het vertrek van coach Ralf Ragnick wilde Ba ook weg bij Hoffenheim. Nadat Hoffenheim een bod van Stoke City had geaccepteerd, leek alles in kannen en kruiken. „Maar ik wilde niet het voetbal van manager Tony Pulis gaan spelen”, vertelde Ba. Hij doelde op de niet bepaald verfijnde speelstijl waar de Engelsman bekend om staat. „Hoffenheim zei toen dat ik tóch naar Stoke moest of moest blijven.” Uiteindelijk kwam Ba niet door de medische keuring vanwege eerdere knieklachten, waarna West Ham in beeld kwam.

Ook de overstap naar Londen liep echter niet van een leien dakje. De club wilde namelijk voorkomen dat het nieuws zou uitlekken, en dus moest Ba van West Ham door een vriend naar de club worden gebracht, al liggend in een kofferbak. „Ik gehoorzaamde. Maar het was niet de grootste auto ooit, en ook niet de grootste kofferbak, dus ik stootte mijn hoofd bij iedere bocht.” Na een halfjaar en een degradatie vertrok Ba weer bij West Ham. Hij speelde daarna nog voor Newcastle United, Chelsea, Besiktas, Shanghai Shenhua, Götzepe en Istanbul Basaksehir.