Premium Het beste van De Telegraaf

Sporting-uit voor voormalige aanvoerder Feyenoord bevestiging juiste keuze Steven Berghuis: ’Domineren Ajax nu ook zelf mogen ervaren’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Steven Berghuis viert zijn doelpunt. Ⓒ Pro Shots

LISSABON - De galavoorstelling bij Sporting Portugal (1-5) was voor Steven Berghuis de bevestiging dat hij met zijn beladen overstap van Feyenoord naar Ajax de juiste keuze heeft gemaakt. „Uiteindelijk zijn dit de wedstrijden waarom ik voor deze transfer heb gekozen, want je wilt als voetballer op dit podium spelen”, zei de sterke vervanger van Davy Klaassen die verantwoordelijk was voor de 1-3.