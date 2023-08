Max Verstappen heerst tijdens natte derde training in Zandvoort

Zoals voorspeld regende het bij tijd en wijle flink in Zandvoort op zaterdagochtend. Het zorgde tijdens de laatste training voor lastige omstandigheden en liefst drie rode vlaggen. Kevin Magnussen crashte in de Hugenholtz-bocht, Guanyu Zhou spinde en debutant Liam Lawson (de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo) maakte ook nog een halve pirouette. Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam alleen in bocht 1 al drie keer in de problemen.

Concentratie bij Max Verstappen voorafgaand aan de 3e vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Nederland. Ⓒ ANP

Verstappen was uiteindelijk de snelste man met in de slotfase een tijd van 1.21,631. Eerder tijdens de training gleed ook de WK-leider een paar keer over het asfalt, maar hij hield zijn RB19 uit de muur. Verstappen was bijna vier tienden van een seconde sneller dan George Russell. Sergio Pérez noteerde de derde tijd.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland start om 15.00 uur. Ook zaterdagmiddag is nog een buitje mogelijk, maar het lijkt wel op te klaren in en rondom Zandvoort. Voor zondag wordt hetzelfde scenario voorspeld: regen in de ochtend en overwegend droog in de middag.