La Liga-voorzitter noemt omkopingsschandaal Barcelona ’ergste ooit’

„Het probleem dat nu speelt is het ergste dat ik me kan herinneren”, zei Tebas tegen Movistar-zender Vamos. „Er zijn betalingen geweest van Barcelona aan de vice-voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Dat is abnormaal. Het is begrijpelijk dat dit voor spanningen zorgt. De reputatie van het voetbal staat op het spel. Ik schaam me. We hebben geen goede uitleg gehoord van Barcelona.”

De Catalaanse club zou een bedrijf dat eigendom is van Jose Maria Enriquez Negreira, de voormalige baas van de scheidsrechterscommissie in Spanje, meer dan 6,5 miljoen euro hebben betaald tussen 2001 en 2018. Barcelona zegt dat de betalingen zijn gedaan voor advies over scheidsrechterszaken. Volgens de aanklagers zouden de oud-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping.

De huidige voorzitter van Barcelona, Joan Laporta, heeft nadrukkelijk beweerd dat zijn club nooit heeft geprobeerd scheidsrechters te beïnvloeden. „Er vinden felle aanvallen plaats met als doel ons clublogo te bezoedelen, die niets van doen hebben met de werkelijkheid”, zei een emotionele Laporta maandag. „Je kunt er zeker van zijn dat het bestuur dat ik mag voorzitten zich op alle manieren zal verdedigen.”