Jorrit Bergsma messcherp op 10 kilometer, Kai Verbij slaat weer toe

Het is de tweede nationale titel voor Bergsma op deze NK afstanden. Hij werd vrijdag Nederlands kampioen op de 5000 meter met een toptijd van 6.07,30. Bergsma, de olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de langste afstand, pakte op de slotdag van de NK zijn zevende titel op de 10 kilometer. Hij leek vorig jaar ook de titel te hebben gewonnen, maar werd na afloop gediskwalificeerd wegens een verkeerde wissel. Daardoor ging de titel toen naar Talsma.

Zege na marathon

Bergsma reed zaterdagavond nog de marathon in Enschede, waar hij als tiende eindigde. Dat weerhield hem er niet van halverwege de 10 kilometer te versnellen. Hij nam afstand van Talsma en dook in de rondjes van 29 seconden. Bergsma sloot zelfs af met een ronde van 28 seconden. Met de vierde tijd ooit gereden op de 10 kilometer in Thialf liet hij zien helemaal klaar te zijn voor het olympische seizoen en voor de strijd met de Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel en olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen uit Canada.

Patrick Roest, Nederlands recordhouder op de 10.000 meter, bleef lang binnen enkele seconden van de tijd van Bergsma en versnelde ook licht in het tweede deel van zijn race. Roest, eerder tweede op de 5000 meter, kwam uiteindelijk uit op zijn derde tijd ooit in Heerenveen.

Sven Kramer

Sven Kramer, die zich had afgemeld voor de 10 kilometer, plaatste zich door deze uitslag definitief voor de wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. De drievoudig olympisch kampioen op deze afstand was vrijdag als vijfde geëindigd en daardoor voor een wereldbekerticket afhankelijk van wie er eerste en tweede werden op de 10 kilometer. Dat bleken uiteindelijk Bergsma en Roest te zijn, die zich al hadden geplaatst.

Verbij wint na 500 meter ook titel op 1000 meter

Kai Verbij sloeg opnieuw toe in Thialf. De 27-jarige schaatser van Jumbo-Visma won de 1000 meter in een tijd van 1.07,69 minuten. Hein Otterspeer werd tweede in 1.07,82. Titelverdediger Thomas Krol werd derde in 1.07,87.

Eerder dit weekend had Verbij al de titel op de 500 meter veroverd. Hij is de eerste schaatser sinds Jan Bos in 2007 die zowel de nationale titel op de 500 als de 1000 meter pakt.

Kjeld Nuis werd vierde in 1.07,88, één honderdste van een seconde achter Krol. Merijn Scheperkamp pakte met 1.08,10 het vijfde startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Hoolwerf voor eerst Nederlands kampioen op massastart

Bart Hoolwerf heeft voor het eerst de Nederlandse titel gepakt op de massastart. De 23-jarige marathonschaatser van Jumbo-Visma versloeg in de sprint Jan Blokhuijsen en Victor Ramler.

De massastart was vooral een strijd tussen de teams Jumbo-Visma en Zaanlander, die met meerdere deelnemers aan de start stonden. In de voorlaatste ronde werd voor Blokhuijsen de sprint aangetrokken. Hoolwerf ging gelijk met Blokhuijsen het laatste rechte stuk op en drukte zijn schaats net eerder over de streep dan de schaatser van Team IKO die nog even uit balans raakte. Ramler en Sjoerd den Hertog van Zaanlander kwamen daar vlak achter.