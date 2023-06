Hockeyers verslaan India in Pro League tijdens debutantenbal

De voltallige Nederlandse productie was overigens ook afkomstig van de nieuwelingen. Pepijn Reyenga (Den Bosch), die voor het eerst dus met zijn broer Tijmen in Oranje samenspeelde, maakte voor rust op fraaie wijze gelijk, nadat Harmanpreet Singh vanaf de strafbalstip de score had geopend.

In het derde kwart liep het gastland weg bij de Indiërs. Boris Burkhardt (Amsterdam) sleepte Oranje uit een strafcorner weer op voorsprong. De sleep in de linker kruising mocht er zijn van de man die ook international in de zaal is.

Bukkens

De 3-1 was afkomstig van de attente Duco Telgenkamp, de jonge spits die na zijn overgang van HDM naar Kampong vooral voor de winterstop zo uitstekend op dreef was bij de Utrechtse topclub.

Ook Max de Bie (Oranje-Rood), Timo Boers (Den Bosch), Sheldon Schouten (Oranje-Rood) en Miles Bukkens (Pinoké) droegen voor het eerst het Oranje-shirt. De 20-jarige Bukkens veroverde afgelopen maandag zijn eerste landstitel met Pinoké door Bloemendaal in de return van de NK-finale met 4-0 van het eigen veld te vegen.

Blaak

India drong in het laatste kwart aan, raakte de lat maar het zeer jonge Nederlands elftal hield stand. Drie minuten voor tijd produceerde Telgenkamp op aangeven van De Bie, debuterend bij zijn eigen club, met een backhandschot ook nog zijn tweede treffer: 4-1. Wat een droomdebuut.

Pirmin Blaak, de nestor van het elftal, stopte in de slotseconden nog een strafbal van Harmanpreet Singh. Vrijdag nemen de jonkies van Delmee het in Eindhoven (19.40 uur) op tegen Australië.