AFAS twijfelt niet over sponsoring AZ na rellen: ’Iedereen snapt dat wij dit afkeuren’

AFAS zegt te hopen dat zoveel mogelijk daders worden opgepakt, zeker na het herkenbaar in beeld brengen van verdachten dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Vorige week braken supporters van AZ door een hek tussen de tribunes heen en zochten de confrontatie met fans van West Ham. „Verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Dit is een groep van honderd idioten - laten we deze personen geen fans of supporters noemen - waar helaas ook AZ slachtoffer van is geworden. Hopelijk volgen er zware straffen”, meldt de woordvoerder van AFAS.

Volgens de sponsor zeggen de ongeregeldheden niet per se iets over AZ als club. „Elke club of sponsor maakt dit een keer mee. We zijn al lang verbonden aan AZ en we weten hoe de club naar de wereld kijkt, maatschappelijk betrokken is en hoeveel moeite er gedaan wordt om dit te voorkomen. Als dit elke week gebeurt zouden we in overleg gaan, maar van een patroon is nu geen sprake.” AFAS heeft nu alleen contact met AZ over de gevolgen van de ongeregeldheden, maar praat niet over het eventueel stoppen van de samenwerking. „Dat is absoluut niet aan de orde, we staan voor en achter de club in goede en slechte tijden.”

Ondanks de vele verontwaardigde (internationale) reacties is AFAS niet bang voor reputatieschade. „We hebben totaal geen vragen van klanten of collega’s gekregen. Er is eigenlijk helemaal niks gebeurd op dat gebied. Dat zegt mij ook wel dat dit zo’n exotische gebeurtenis is geweest, iedereen snapt dat wij dit afkeuren”, meent de woordvoerder.

Veiligheid in het stadion

AZ draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het stadion en kondigde vrijdag aan met maatregelen te komen om de situatie te verbeteren. De club gaat deze week in gesprek met de burgemeester en politie van Alkmaar en het Openbaar Ministerie. Zondag speelt AZ de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen PSV.

Zestien AZ-fans hebben zich inmiddels bij de politie gemeld. Aanvankelijk was het de bedoeling 24 herkenbare foto’s van verdachten te tonen in Opsporing Verzocht. Maar omdat verdachten zich zelf hebben gemeld, ligt dat aantal nu op „ruim tien”, heeft een politiewoordvoerder laten weten.