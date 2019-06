TT Assen: Quartararo, jong en razendsnel

Fabio Quartararo (FRA) op zijn Yamaha in actie tijdens de vrije training van de MotoGP op het TT-circuit van Assen. Ⓒ ANP

ASSEN - Alle ogen zullen morgen tijdens de 89e Motul Dutch GP gericht zijn op regerend wereldkampioen Marc Marquez. Bij de vorige editie zegevierde de Repsol Honda-coureur na een zinderende raceshow waarin hij had moeten afrekenen met rivalen die hem het leven zuur hadden gemaakt. De Spaanse superster beloofde gisteren een herhaling van die hoogmis in de Cathedral of Speed.