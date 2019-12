Ten Hag ziet ’alles mis gaan’ bij Ajax

„We moeten bij onszelf te rade gaan”, zei de coach van de Amsterdammers bij Fox Sports. „We hebben alle principes die wij hanteren in het voetbal, vandaag genegeerd. En dan wordt het veld veel te lang en raken we de controle kwijt. Alles ging mis. Er zat geen tempo in het spel, niet in het vrijlopen en niet in het druk zetten. En voordat we de 0-1 incasseren, krijgen we al drie, vier keer een waarschuwing. En dan nóg staat de restverdediging voorafgaand aan de goal niet goed.”

Net als verdediger Daley Blind zag ook Ten Hag dat Ajax veel te snel de voorzet gaf. „Je kan beter langer doorcombineren, dat is ook veel meer ons spel.” De coach wilde daarbij niet het ’excuus’ aanvoeren dat Klaas-Jan Huntelaar in de spits stond. „Zondag tegen FC Twente komt hij erin, scoort hij en winnen we uiteindelijk met 2-5. Dus zeg het maar. We kunnen in allerlei variaties scoren, maar dat hebben we vandaag niet gedaan.”

Over vier dagen wacht Ajax al de belangrijke Champions League-ontmoeting met Valencia. „Belangrijk is: hoe gaan we dit omdraaien? We zullen de koppen bij elkaar moeten steken en de rug moeten rechten. Maar als we er geen 100 procent energie in leggen, krijg je wedstrijden zoals deze.”