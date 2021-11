Video: Michael van Gerwen blijft indruk maken op Grand Slam of Darts

Via de enkele bull en twee keer bullseye gooide de Brabander 125 van het bord en tekende hij voor de 5-1. De grote vraag is nu of hij zijn landgenoot Raymond van Barneveld gaat treffen in de knock out-fase. Voor een Nederlands onderonsje moet Barney zien af te rekenen met Gary Anderson. Mocht hem dat later dinsdagavond lukken, treft hij Van Gerwen overmorgen bij de laatste 16.

Van Gerwen speelde naar eigen zeggen ’niet sprankelend’ tegen Henderson. ”Maar ik win en dat is het belangrijkste. Ik wilde denk ik te graag iets moois laten zien en dat was helemaal niet nodig. Maar de wedstrijd uitgooien met 125 was wel leuk”, zei hij op RTL7.