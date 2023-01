Ronaldo gepresenteerd bij Al-Nassr: ’Ik ben een unieke speler en heb alle records gebroken’

Om te vervolgen: „Ik heb bij de belangrijkste clubs gespeeld in Europa en dit is voor mij een nieuwe uitdaging.” De Portugees vertelde dan ook dat hij niet als speler terugkeert in Europa.

Een opvallend moment vlak voor de start van de persconferentie: Ronaldo werd door het aanwezige journaille begroet met zijn iconische ’Siuuu’-juich. Een ongewoon gebeuren, maar de Portugees bekeek het schouwspel met een glimlach.

’Ik ben een unieke speler’

CR7 vertelde tevens dat hij genoeg aanbiedingen had om zijn loopbaan elders te vervolgen. „Ik had veel mogelijkheden in Europa, genoeg in Brazilië, Australië, de Verenigde Staten en zelfs in Portugal probeerden ze me te halen, maar ik had mijn woord al aan Al-Nassr gegeven.”

Ronaldo ging ook nog even in op de kritiek op hem en zijn keuze voor de woestijn. „Er zijn veel mensen die praten en hun opinie geven, maar zij weten werkelijk niets van voetbal. Maar om eerlijk te zijn, het maakt mij niet uit wat anderen zeggen. Ik heb mijn beslissing genomen.”

Hij vindt zichzelf een unieke speler, zo liet hij ook weten. „Ik heb alle records in Europa gebroken, dus wil er hier ook een paar breken.” Dat hij een waanzinnig contract heeft getekend, kan hij ook wel uitleggen. „Dit contract is uniek omdat ik ook een unieke speler ben. Het is simpel. Ik kom hier om te winnen en om plezier te hebben. Wat ik wil is plezier hebben en glimlachen.”