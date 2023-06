Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders in Canada kunnen terecht bij schaatsicoon Catriona Le May Doan

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Catriona Lemay Doan in haar hoedanigheid als chef de mission van de Canadese ploeg tijdens de Winterspelen van Peking in 2022.

AMSTERDAM - Opvallend nieuws uit Calgary, de Canadese metropool aan de voet van de Rocky Mountains. Schaatslegende Catriona Le May Doan (52), tweevoudig winnares van olympisch goud en evenzovele malen wereldkampioene sprint, is in de hoofdstad van de staat Alberta door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken benoemd tot honorair consul.