Bas Kuipers snoepte oude club met Deventenaren telkens punten af Ajax is gewaarschuwd: Go Ahead Eagles heeft ’geluksvogel’ die door diep dal ging terug

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Bas Kuipers: „Op twee wedstrijden per seizoen na gun ik als Amsterdammer de club het allerbeste.” Ⓒ ANP/HH

DEVENTER - Ajax is gewaarschuwd. De kans is groot dat Bas Kuipers (28) na maanden elleboogblessureleed komend weekeinde zijn rentree maakt in de selectie van Go Ahead Eagles, en dat is slecht nieuws voor de Amsterdammers. Alle drie de eerdere keren dat Kuipers in het shirt van Go Ahead Eagles de degens met zijn oude club kruiste, stapte de man die zijn club blijkbaar geluk brengt minimaal met één punt van het veld. „Ja, ik ken die bijzondere statistiek. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik met Excelsior en ADO Den Haag ook tegen ze heb gespeeld en weet wat verliezen is”, lacht de linksback, die het de afgelopen periode zwaar heeft gehad. „Ik heb mooie momenten gekend en ben door diepe dalen gegaan.”