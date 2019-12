Vitesse wint eindelijk weer in Eredivisie

Daarna verloor Vitesse vijf keer op rij, waarna trainer Leonid Slutsky besloot op te stappen. Vorige week werd onder leiding van Oosting met 0-0 gelijkgespeeld tegen Feyenoord. Vitesse klimt door de zege van de negende naar de zesde plaats op de ranglijst.

Een hoofdrol was weggelegd voor Vitesse-doelman Remko Pasveer, die sterk stond te keepen in onder meer een één-tegen-éénsituatie met Keito Nakamura en bij een grote kans voor Oriol Busquets. Bovendien speelde de doelman uit Hengelo ook aanvallend een belangrijke rol. Met een verre uittrap stuurde hij in de tweede helft Bryan Linssen weg en de Limburger maakte het koeltjes af.

Remko Pasveer is uitstekend op dreef voor Vitesse. Ⓒ ANP Sport

Het was al de derde officiële assist van Pasveer dit seizoen. Daarnaast stond de goalie met een uittrap ook aan de basis van een goal van Linssen tegen VVV, maar die is niet als assist de boeken ingegaan, omdat de bal tussentijds nog werd beroerd.

Linssen weer op dreef

Zijn collega aan de overkant had een minder gelukkige avond. FC Twente-doelman Joël Drommel zag er niet goed uit bij de 0-2 van Nouha Dicko. Het werd zelfs nog 0-3 voor Vitesse via opnieuw Linssen, die fraai afrondde na een goede counter en voorzet van Tim Matavz. Linssen heeft er dit seizoen nu al tien inliggen, een fraai moyenne voor de ervaren aanvaller, die komende zomer transfervrij is.

De verdienstelijk debuterende Patrick Vroegh werd in de slotfase vervangen door Yassin Oukili, die zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Vitesse maakte. Even daarvoor had Oussama Tannane als invaller al zijn rentree gemaakt na een absentie van twee maanden. Al met al was het voor Vitesse in vele opzichten een plezierige avond.

FC Twente baalt

Het chagrijn bij FC Twente stak daar schril bij af. De tukkers wachten nu al vier duels op een overwinning (drie nederlagen en een gelijkspel) en hebben slechts twee van de afgelopen elf wedstrijden gewonnen (thuis tegen FC Emmen en thuis tegen PEC Zwolle). In die reeks van elf duels heeft de ploeg van trainer Gonzalo Garcia acht keer verloren. Daarmee is de ruime marge die was opgebouwd met de staartploegen door de prima seizoenstart (twaalf punten na de eerste zes duels) voor een groot deel verdampt. Fortuna Sittard, dat na de overwinning van FC Twente op de zesde speeldag tegen een achterstand van tien punten aankeek, is inmiddels tot op één punt genaderd en PEC Zwolle heeft nog maar drie punten achterstand.

Twente het spoor bijster

Zorgelijk is ook, dat er van het frisse, verzorgde en attractieve voetbal dat FC Twente aan het begin van het seizoen speelde niks meer over is. De ploeg legde een matte partij op de mat en laat weinig creativiteit en felheid zien. De matheid sloeg over naar het tegen Vitesse opvallend stille thuispubliek, dat met gejuich bij de wissel van de jeugdige Japanner Keito Nakamura zich negatief liet gelden. De 19-jarige aanvaller werd door trainer Garcia vlak voor rust naar de kant gehaald, psychologisch erg onhandig van de onervaren coach, die voor de winterstop nog twee potentiële bananenschillen heeft met het bezoek van Go Ahead Eagles in de KNVB-beker komende dinsdag en de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk komende vrijdag.