LIVE Kudus zet Ghana weer op voorsprong tegen Zuid-Korea: 3-2

Door onze Telesportredactie

Op de negende dag van het WK wordt de tweede speelronde van het toernooi afgesloten met twee duels in groep G en H. Dat betekent dus ook dat topfavoriet Brazilië in actie komt zonder de geblesseerde Neymar. Die andere superster, Cristiano Ronaldo, is normaliter wel van de partij als Portugal in actie komt.