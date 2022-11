LIVE WK: Portugal-Uruguay bij rust nog zonder goals

Portugal-Uruguay

Oud-Ajacied Luis Suárez is gepasseerd voor het WK-duel van Uruguay met Portugal. De 35-jarige spits zit op de bank en wordt vervangen door Edinson Cavani. Liverpool-spits Darwin Núñez is de tweede aanvaller in de ploeg van bondscoach Diego Alonso.

Bij Portugal is de 39-jarige verdediger Pepe de grootste verrassing in de opstelling. De voormalige speler van Real Madrid, die sinds eind september maar in één competitiewedstrijd in actie kwam voor Porto, wordt de op een na oudste veldspeler ooit op een WK. Roger Milla was 42 toen hij op het WK van 1994 speelde voor Kameroen.

Bondscoach Fernando Santos heeft nog twee wijzigingen doorgevoerd in zijn basisopstelling. Verdediger Nuno Mendes vervangt Raphaël Guerreiro en middenvelder William Carvalho speelt in plaats van Otavio. De geblesseerde Danilo Pereira staat zijn plek af aan Pepe. Aanvoerder Cristiano Ronaldo staat weer in de spits.

Brazilië - Zwitserland

Brazilië versloeg Zwitserland door een laat doelpunt van middenvelder Casemiro: 1-0. Zonder de geblesseerde sterspeler Neymar creëerde Brazilië niet veel, maar de overwinning was alsnog verdiend.

Zuid-Korea en Ghana

Ghana mag blijven hopen op een langer verblijf op het WK voetbal. Met dank aan Ajacied Mohammed Kudus boekte de Afrikaanse ploeg een benauwde 3-2-overwinning op Zuid-Korea. Kudus tekende voor twee treffers.

Kameroen - Servië

Kameroen-Servië gaat ongetwijfeld de boeken in als een van de leukste wedstrijden van het WK. In een open duel kregen beide ploegen volop kansen, maar uiteindelijk zal geen van hen tevreden zijn met het resultaat. Door de 3-3 blijft het voor zowel Servië als Kameroen een hels karwei om de volgende te bereiken.