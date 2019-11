Wereldbeker schaatsen: Kodaira wint in baanrecord

Snelle Kodaira zegeviert op 500 meter, Leerdam achtste

De Japanse Nao Kodaira heeft tijdens de tweede wereldbeker in Polen de 500 meter op haar naam geschreven. De olympisch sprintkampioene zegevierde met een baanrecord van 37,77. Het zilver was voor de Russin Olga Fatkoelina (37,97) en het brons ging naar Daria Katsjanova, eveneens afkomstig uit Rusland (38,08).

Kodaira leed vorige week in Minsk een zeldzame nederlaag in de wereldbeker op de 500 meter. Ze moest toen achter Fatkoelina en Katsjanova genoegen nemen met brons.

Jutta Leerdam was op de achtste plaats de beste Nederlandse met een tijd van 38,37. Sanneke de Neeling eindigde met 38,78 als veertiende en Michelle de Jong kwam met 38,90 op de vijftiende plek uit.

Jorien ter Mors, die vorige week in Minsk de 500 meter oversloeg, moest in Polen in de B-divisie meedoen. Ze reed de derde tijd: 38,44. Wereldkampioene Vanessa Herzog zegevierde met 38,03. De Oostenrijkse werd in Wit-Rusland gediskwalificeerd en moest daardoor eveneens in de B-klasse van start gaan. Dione Voskamp eindigde op het tweede plan als zevende in 39,22.