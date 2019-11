Wereldbeker schaatsen: Zilver voor Wüst, De Jong en Wijfje

Zilver Bergsma, brons Stroetinga op massastart

17.23 uur: De massastart voor mannen bij de tweede wereldbeker schaatsen in Polen heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. Jorrit Bergsma behaalde zilver en Arjan Stroetinga pakte brons. Het ervaren duo van Oranje moest in de eindsprint voorrang verlenen aan de Amerikaan Joey Mantia, regerend wereldkampioen op dit onderdeel.

Bergsma, vorige week tijdens de eerste wereldbeker in Minsk de snelste en de slimste van het peloton, reageerde in Tomaszów Mazowiecki vier ronden voor het einde op het juiste moment op een vluchtpoging van de Rus Danila Semerikov. De Friese stayer wist het gat met de koploper te overbruggen, maar moest daarna op het laatste rechte stuk zijn meerdere erkennen in de fel sprintende Mantia.

Bergsma en Stroetinga hadden beiden eerder op de dag nog wel hun race in de halve finales gewonnen.

Tweede plek voor schaatssters op ploegachtervolging

16.51 uur: Nederland heeft in Polen de eerste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen op de ploegachtervolging voor vrouwen net niet gewonnen.

De formatie van bondscoach Jan Coopmans kwam na zes ronden 0,12 seconde tekort voor goud. Rusland zette in de laatste rit tegen het favoriete Japan de beste tijd neer: 3.02,76. Achter Oranje eindigde Canada als derde in 3.03,72.

Namens Nederland kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje in actie.

Japan is olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel. Door een valpartij kon de Aziatische ploeg de verwachtingen deze keer niet waarmaken.

Nao Kodaira Ⓒ EPA

Snelle Kodaira zegeviert op 500 meter, Leerdam achtste

De Japanse Nao Kodaira heeft tijdens de tweede wereldbeker in Polen de 500 meter op haar naam geschreven. De olympisch sprintkampioene zegevierde met een baanrecord van 37,77. Het zilver was voor de Russin Olga Fatkoelina (37,97) en het brons ging naar Daria Katsjanova, eveneens afkomstig uit Rusland (38,08).

Kodaira leed vorige week in Minsk een zeldzame nederlaag in de wereldbeker op de 500 meter. Ze moest toen achter Fatkoelina en Katsjanova genoegen nemen met brons.

Jutta Leerdam was op de achtste plaats de beste Nederlandse met een tijd van 38,37. Sanneke de Neeling eindigde met 38,78 als veertiende en Michelle de Jong kwam met 38,90 op de vijftiende plek uit.

Jorien ter Mors, die vorige week in Minsk de 500 meter oversloeg, moest in Polen in de B-divisie meedoen. Ze reed de derde tijd: 38,44. Wereldkampioene Vanessa Herzog zegevierde met 38,03. De Oostenrijkse werd in Wit-Rusland gediskwalificeerd en moest daardoor eveneens in de B-klasse van start gaan. Dione Voskamp eindigde op het tweede plan als zevende in 39,22.