’Ik vond het moeilijk om daarmee om te gaan’ Licht aan het einde van de tunnel voor opgeluchte Botic van de Zandschulp

LONDEN - Als Botic van de Zandschulp na vier uur en één minuut zwoegen in zijn openingspartij op Wimbledon de Chinees Zhizhen Zhang heeft verslagen (2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6 en 6-2) reageert de Nederlander vrij koeltjes. De gemiddelde toeschouwer heeft vast niet door dat hier een speler staat die sinds 22 april geen wedstrijd meer had gewonnen. Na een maandenlange worsteling komt hij op de All England Club bovendrijven en kan de nummer 44 van de wereld weer een beetje positief vooruitkijken.