Nieuwe club voor Leonid Slutsky

De Rus is de nieuwe trainer van Roebin Kazan, de nummer 13 van de Russische voetbalcompetitie. De 48-jarige Slutsky heeft voor vijf jaar getekend. Hij was in het verleden in eigen land ook al trainer van onder meer CSKA Moskou en de nationale ploeg van Rusland.

Slutsky stapte op 29 november op bij Vitesse na het verlies van de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2). Vitesse leed in Friesland de vijfde nederlaag op rij, een evenaring van een negatief clubrecord. Slutsky was bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem.

"Ik heb in mijn lange loopbaan niet eerder zo vaak achter elkaar verloren. In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten. Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van 'hero to zero' gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen", zei Slutsky bij zijn vertrek.

Roebin Kazan ontsloeg maandag Roman Sjaronov na een reeks teleurstellende resultaten. De laatste zeven wedstrijden werden niet gewonnen. In 2008 en 2009 werd Roebin nog kampioen van Rusland.

Bij Vitesse heeft nu Joseph Oosting de leiding. Met Oosting speelde Vitesse gelijk tegen Feyenoord (0-0) en werd de uitwedstrijd tegen FC Twente met 3-0 gewonnen.