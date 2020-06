’Laurens De Plus op weg naar uitgang bij Jumbo-Visma’

Laurens De Plus: geen Tour, wel kopman in de Giro en hoogstwaarschijnlijk vertrek bij Jumbo-Visma Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij hielp zijn kopman Steven Kruijswijk er vorig jaar nog aan de derde plaats, maar Laurens De Plus zal dit jaar niet de Ronde van Frankrijk rijden. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma omdat hij door eerdere gezondheidsproblemen een te grote trainingsachterstand heeft om al in augustus te koersen. Maar dat het contract van de 24-jarige klimmer afloopt en dat De Plus de Nederlandse ploeg na dit seizoen verruilt voor een van de grote concurrenten in het rondewerk (Movistar of Ineos), zal mogelijk ook meegespeeld hebben.