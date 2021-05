Trotse Jos Verstappen: ’Heb van spanning kilometer afgelegd’

„Voor een vader zijn dit niet de mooiste races om te kijken. Ik heb van de spanning thuis wel een kilometer afgelegd”, zegt Verstappen senior. „In Monaco komen ze zo dicht in de buurt van de vangrail, soms scheelt het maar een paar centimeter. Ik vond het niet zo fijn om die beelden aan boord van Max te zien. Dan ga ik toch maar even naar het toilet.”

De Red Bull-coureur kende evenwel een vlekkeloze race en is nu de eerste Nederlander ooit die aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap Formule 1. „Heel apart, net als winnen in Monaco”, weet vader Verstappen. „Ik merk het ook aan de mensen om ons heen, Monaco is toch wel een heel speciale race. Ik had een beetje hetzelfde gevoel als bij de eerste overwinning van Max in Barcelona. Dat was nog wat specialer, maar als hij Monaco wint en je ziet hem daar dan staan, dan is dat wel een emotioneel moment.”

Bekijk ook: Onverstoorbare Max Verstappen weet dat het nu pas begint

Net als zijn zoon beseft Jos Verstappen dat Red Bull niet moet gaan dagdromen. „Onder normale omstandigheden is Mercedes nog in het voordeel. Al zeggen ze daar altijd dat Red Bull de favoriet is, maar dat spelletje spelen zij de hele tijd. Wij weten wel beter. Dit is een geweldig weekeinde geweest, maar we moeten hard door blijven werken. Het is niet zo dat het nu klaar is. We mogen niet verslappen.”