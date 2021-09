Premium Het beste van De Telegraaf

’Goed debuut Malacia’ Louis van Gaal liet al elf Feyenoorders debuteren

Door Jeroen Kapteijns en Mike Verweij

Justin Bijlow is voorlopig eerste keeper onder Van Gaal. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Oranje-bondscoach Louis van Gaal beleefde grote successen met Ajax, maar heeft bij het Nederlands elftal opvallend veel oog voor Feyenoorders. Tyrell Malacia, die tegen Montenegro zijn debuut maakte in Oranje, is al de elfde Feyenoorder, die dankzij Van Gaal zijn debuut in het Nederlands elftal maakt.