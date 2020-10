Doelman Jong Oranje haakt af na positieve coronatest

De 22-jarige Paes is voorafgaand aan de voorbereiding van Jong Oranje op de interlands tegen Jong Gibraltar en Jong Cyprus besmet geraakt met het coronavirus. Voor de eredivisiewedstrijd van afgelopen vrijdag tegen sc Heerenveen (1-1) testte hij nog negatief. De keeper is direct in quarantaine gegaan.

Zijn vervanger Nijhuis werd al eerder opgeroepen bij Jong Oranje, maar heeft zijn debuut nog niet gemaakt. De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar is donderdag in Venlo. Begin volgende week reist Jong Oranje af naar Larnaca voor de uitwedstrijd tegen Jong Cyprus (13 oktober).