Dortmund neemt Emre Can definitief over van Juventus

Can kwam op de laatste dag van januari op huurbasis over van de Italiaanse kampioen. Toen was al afgesproken dat wanneer de samenwerking zou bevallen, Dortmund de speler zou kunnen kopen. Na twee competitiewedstrijden, waarin Can één keer scoorde, is Dortmund al overtuigd.

Can speelde eerder bij Bayern München, Bayer Leverkusen en Liverpool. Hij was bij Juventus bezig aan zijn tweede seizoen. Bij Dortmund ondertekent de voetballer een contract tot de zomer van 2024.