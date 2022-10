Fraser: ’Bij deze generatie moet ik eerst met vijf complimenten komen’

Wat vond je van het veldspel dat je team heeft laten zien?

Fraser: „Ik hoor van alles en dat is ook wel terecht, want de eerste helft vonden zij elkaar vele malen gemakkelijker. Het oogt bij ons wel broos. Wij moeten op dit moment winnen op een andere manier. Daar zijn we superblij mee. Ik heb net als tegen Sparta een team gezien dat bereid is om voor elkaar te vechten. De invallers die erin komen, leveren hun bijdrage. Het gros is blij voor elkaar. Dat is wat wij moeten organiseren, dan komt het voetbal echt wel. Wij zijn nu op zoek naar punten, die geven rust. En dat heeft weer invloed op het spel.”

Waar ga je deze week op hameren? De slechte eerste helft of de betere tweede helft?

„Eigenlijk allebei. Al is het bij deze generatie wel zo, dat ik eerst met vijf, zes complimenten moet komen. En dan mag ik twee kritische punten noemen. Het is wel aanzienlijk leuker dan ik zelf als speler heb meegemaakt, want in die tijd bij FC Utrecht was het andersom.”

Waarom zat Bas Dost niet bij de selectie?

„Al een tijdje had hij klachten in de wedstrijden die hij speelde. Hij is keihard bezig om dat weer in goede banen te leiden. Dan hebben we hem er weer graag bij. Ik moet ook wel voorzichtig zijn met een aantal mensen, maar tegelijkertijd wel punten halen. Het is balanceren voor mij.”

Tasos Douvikas is nu clubtopscorer. Is het mogelijk, als Bas Dost straks terugkomt, dat die geen basisspeler meer is?

„Dat vind ik lastig. We kennen allemaal Bas Dost, zijn potentie, zijn waarde en wat hij allemaal al heeft bewezen. Dat is wel een pittige vraag. Ik durf niet zomaar te zeggen dat hij het kind van de rekening kan worden, want daarvoor vind ik hem veel te goed.”

Hoe kijk je naar de prestatie van doelman Barkas?

„Ondanks dat wij twee fantastische goals maken en supereffectief zijn geweest, is het vooral dankzij hem dat wij hier winnen. Vasilis is een keeper van de buitencategorie. Het is bijna een magneet. En hij is een bijzondere verschijning. Het is bijvoorbeeld niet echt een trainingsbeest. Hij heeft zoveel kwaliteiten, dat het bijna nonchalant oogt. Hij heeft ons al meerdere keren punten bezorgd dit seizoen.”

Barkas is binnengehaald als tijdelijke vervanger van Fabian de Keijzer, die vorig seizoen eerste doelman was. Wat betekent zijn huidige topvorm voor De Keijzer?

„Voor Fabian is het heel lastig. De Keijzer is een zeer talentvolle doelman met superkwaliteiten, maar dit is buitencategorie. Hoe vervelend het ook is. Ik vond mezelf als speler niet slecht, maar ik ging ook niet bijdehand doen tegen Koeman. Je moet wel realistisch zijn. Ik geloof honderd procent in Fabian, maar hij moet zorgen dat hij klaar staat voor het moment dat het zover is.”

Hoe kijk je naar de totale ontwikkeling van het team?

„De samenwerking gaat steeds beter. We hebben helaas veel tijd nodig gehad om aan elkaar te wennen. En er zijn de nodige haken en ogen geweest, onder andere de vraag wie je kunt inzetten. Ook nu waren er weer meerdere mensen niet bij. Maar goede resultaten is wat we nodig hebben. De punten die we pakken, geven ons rust en tijd. Mij als trainer hopelijk. Maar zeker mijn spelers, ik geloof honderd procent in hen.”

