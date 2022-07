Donny van de Beek heeft doel duidelijk voor ogen bij Manchester United

De 25-jarige middenvelder staat inmiddels al twee jaar onder contract in Engeland, maar Van de Beek is er nog niet echt uit de verf gekomen. Hij maakte zijn minuten in het shirt van de The Red Devils voornamelijk als invaller. Vorig jaar werd Van de Beek voor de tweede seizoenshelft verhuurd aan Everton.

De Nederlander wil zich dit seizoen dan ook bewijzen bij United. „Ik ben blij om terug te zijn. Voor mijn ervaring was de periode bij Everton goed. Ik heb natuurlijk wat pech gehad met blessures, waardoor ik een hoop wedstrijden gemist heb, maar toch was het goed voor me om dit mee te maken. Het was geen gemakkelijk seizoen voor de ploeg; we speelden tegen degradatie. Dat wil je niet met een club als Everton. Maar al met al was het een goede ervaring voor mij”, aldus Van de Beek op de website van de club.

Vechten

„Ik wil zoveel mogelijk minuten maken. We moeten als team gewoon verbeteren. Het afgelopen seizoen heeft laten zien dat er nog genoeg is om aan te werken. Als we dat doen, zullen we zien waar we eindigen. We gaan in ieder geval voor alles vechten.”