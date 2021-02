VVV-Venlo via verlenging naar halve finale beker

Giorgos Giakoumakis bewees ook in de kwartfinale van de KNVB-beker weer zijn grote waarde voor VVV-Venlo. Niet alleen opende de Griekse wonderspits in Almelo, waar het duel tussen NEC en de Limburgers werd afgewerkt, de score voor de Limburgers. Maar ook verzorgde hij in de verlenging de assist op de winnende treffer van invaller Meritan Shabani (2-1).

Zijn treffer in de Erve Asito, waartoe NEC was uitgeweken vanwege de staat van het veld in Nijmegen na de sneeuwval van vorige week, was de 25e van Giakoumakis als VVV’er. Een geweldige productie in 23 wedstrijden en al bijna een evenaring van het aantal goals dat de Griek in zijn acht voorgaande seizoenen als profvoetballer maakte. Voor Platanias, Episkopi, AEK Athene, OFI Kreta en Gornik Zabrze maakte Giakoumakis in 150 wedstrijden 26 goals.

Georgios Giakoumakis tekent voor de 1-0 voor VVV-Venlo. Ⓒ BSR Agency

VVV was de sterkere ploeg in de eerste helft maar verzuimde na de openingstreffer door te drukken. Er waren volop kansen om er gevaarlijk uit te komen, maar het ontbrak aan nauwkeurigheid in de eindpass.

In de loop van het duel kwamen de Nijmegenaren beter in de wedstrijd. Onder aanvoering van routinier Edgar Barreto, die van achteruit de lijnen uitzette en met de creatieve aanvaller Elayis Tavsan als gevaarlijkste man liet NEC zich steeds nadrukkelijker gelden. Het was aanspeelpunt Rangelo Janga, die voor de 1-1 tekende. De oud-speler van onder andere Willem II, Excelsior en AA Gent draaide goed weg en liet VVV-doelman Delano van Crooij kansloos met een geplaatst schot.

Rangelo Janga van NEC Nijmegen viert de 1-1 met zijn ploeggenoten. Ⓒ ANP

Van Crooij keepte bij VVV, omdat Thorsten Kirschbaum niet fit genoeg was om te spelen. Datzelfde gold voor de Venlose centrumverdediger Kristopher Da Graca, die werd vervangen door routinier Arjan Swinkels.

Bij NEC ontbrak de geschorste routinier Rens van Eijden, maar op zijn positie deed Barreto het prima. De inmiddels 36-jarige Paraguayaan speelde tussen 2004 en 2007 al in Nijmegen, was vervolgens dertien jaar actief in Italië, waar hij speelde voor Reggina, Atalanta Bergamo, Palermo en Sampdoria en keerde afgelopen zomer terug bij NEC. In Nijmegen is hij dit seizen zeker geen onbetwiste basisspeler, maar tegen VVV was hij een van de sterkste NEC’ers.

Door de gelijkmaker van Janga groeide het geloof bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie dat er net als tegen Fortuna Sittard gestunt zou kunnen worden tegen een Limburgse Eredivisieclub. Fortuna werd in de achtste finales na verlenging met 3-2 verslagen. Ook toen kwam de Eredivisieclub op voorsprong en was het Janga die voor de gelijkmaker tekende. In de verlenging pakte NEC toen de zege door een penalty van Jordy Bruijn en een goal van Thomas Beekman.

Ook tegen VVV wist NEC een verlenging af te dwingen, al had de Eredivisieclub het nooit zo ver mogen laten komen. In de slotfase creëerde de ploeg van trainer Hans de Koning onder aanvoering van de zeer sterk invallende januari-versterking Shabani legio kansen, maar het vizier stond niet op scherp. De grootste kansen werden gemist door Vito van Crooij en Giakoumakis, die daarmee liet zien dat het niet altijd prijs is bij hem.

In de verlenging waren beide ploegen beter aan elkaar gewaagd, maar het was uiteindelijk het surplus aan individuele kwaliteit bij VVV dat de doorslag gaf. Giakoumakis liet zien ook oog voor ploeggenoten te hebben en legde de bal af op Shabani en de Duitse jeugdinternational, door VVV gehuurd van Wolverhampton Wanderers, bekroonde zijn prima debuut door NEC-doelman Mattijs Branderhorst te verrassen in de korte hoek (2-1). Die opdoffer kwam NEC niet meer te boven, waardoor VVV voor de derde keer in de historie is doorgestoten naar de laatste vier in het bekertoernooi. In 1958/1959 zouden de Limburgers het toernooi winnen, in het seizoen 1987/1988 was de halve finale het eindstation.