Sport Kort: Cilic en Coric doen ook mee aan toernooi Djokovic

Tennis: Cilic en Coric doen ook mee aan toernooi Djokovic

18.55 uur: Het deelnemersveld voor het door Novak Djokovic georganiseerde tennistoernooi is dinsdag uitgebreid met de Kroaten Marin Cilic en Borna Coric. Eerder lieten de Oostenrijker Dominic Thiem en de Bulgaar Grigor Dimitrov weten mee te doen, net als Djokovic zelf.

De ’Adria Tour’ gaat van 13 juni tot 5 juli langs Bosnië, Kroatië, Montenegro en Servië. Djokovic kwam op het idee om een eigen toernooi te organiseren omdat het tennisseizoen niet eerder dan 31 juli wordt hervat. De landen in de Balkan zijn relatief licht getroffen door het coronavirus.

Zeilen: Grotere rol windsurfcoach McIntosh bij zeilploeg

16.28 uur: Het Watersportverbond gaat met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs het takenpakket van windsurfcoach Aaron McIntosh uitbreiden. Mede door het uitstel van Tokio 2020 wacht de bond in 2021 tal van uitdagingen. Niet alleen moeten de teams worden klaargestoomd voor de komende Spelen, ook moet er gewerkt worden aan de programma’s voor de zeildisciplines die bij de Spelen van Parijs debuteren.

Het Watersportverbond zegt komend jaar in feite een dubbelprogramma te draaien. Een uitdaging, ook financieel vanwege het ontbreken van een nieuwe hoofdsponsor. De Spelen van 2024 moeten niet ondersneeuwen, zegt hoofdcoach Jaap Zielhuis. „In 2024 worden nieuwe zeildisciplines aan het olympische zeilen toegevoegd en enkele ’oude’ klassen zullen verdwijnen. De nieuwe klassen, waaronder het offshore zeilen, het windfoilen en het kitefoilen vragen extra aandacht.”

De Nieuw-Zeelander McIntosh, die de afgelopen jaren Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe begeleidde, gaat zich met name richten op de nieuwe klassen. Hij heeft tijd omdat hij in zijn vaderland zit terwijl de voor de Spelen geplaatste Badloe en sparringpartner Sil Hoekstra in Nederland zijn. „Met name de high performance-klassen en het foilen zijn voor Aaron bekend terrein”, zegt Zielhuis. „Daarbij is hij een creatief persoon die onder meer uitblinkt in het creëren van de juiste ’mindset’ binnen teams. Ik ben heel blij dat Aaron deze taak, in ieder geval ten tijde van de coronacrisis, op zich wil nemen. Ook gezien de financiële uitdagingen zullen we nu het maximale moeten halen uit de mensen die nu beschikbaar zijn.”

Zielhuis zag in het uitstel van de Spelen voor zijn sporters geen onoverkomelijk probleem. „Het betekent omschakelen, maar biedt ook absoluut kansen. Zaken waar we geen tijd meer voor hadden en in de ijskast hebben gezet, kunnen we nu toch weer van de plank halen. Zoals bijvoorbeeld het opschroeven van onze kennis van de wedstrijdregels, omgaan met hitte en een aantal kwesties op gebied van windpatronen op het olympische zeilwater kunnen alsnog verder worden uitgediept. Hier valt absoluut nog winst te behalen voor ons.”

Voetbal: Schalke rest van seizoen zonder international Serdar

15.35 uur: Schalke maakt het seizoen in de Bundesliga af zonder Suat Serdar. De 23-jarige international raakte afgelopen weekeinde in het duel met Augsburg geblesseerd aan de linkerknie. Volgens trainer David Wagner gaat de revalidatie drie à vier maanden in beslag nemen.

Schalke, dat al negen duels op rij niet meer heeft gewonnen, speelt woensdag tegen Fortuna Düsseldorf. „Als we onszelf niet in de problemen willen brengen moeten we winnen”, zegt Wagner.

Waterpolo: Gottemaker stopt als international

15.25 uur: Waterpoloër Lars Gottemaker zal niet meer uitkomen voor het Nederlands team. De 32-jarige speler van Het Ravijn kan het drukke programma van Oranje niet langer combineren met zijn werk als fysiotherapeut in Nijverdal. Gottemaker debuteerde in 2006 in Oranje en kwam tot circa 250 interlands.

„Ik had de ’Road to Tokyo’ graag alsnog afgemaakt, maar in de huidige omstandigheden is het voor mij niet meer te doen om nog een jaar langer alles opzij te zetten voor het waterpolo”, zegt Gottemaker, een linkshander die al die jaren een vaste waarde was bij Oranje. Hij deed mee aan de EK’s in Eindhoven 2012, Belgrado 2014, Barcelona 2018 en Boedapest 2020 en was met Oranje drie keer erbij op een olympisch kwalificatietoernooi.

Na het opnieuw missen van de Spelen in 2016 wilde hij zich nog één keer vier jaar inzetten om alsnog in Tokio aanwezig te zijn. Eind maart zou plaatsing moeten worden bewerkstelligd in Rotterdam, maar de coronacrisis voorkwam dat waarna ook de Olympische Spelen met een jaar werden uitgesteld.

„Lars heeft al die jaren - zowel fysiek, financieel als privé - heel veel offers gebracht voor zijn olympische droom”, zegt bondscoach Harry van der Meer, die de keuze van Gottemaker betreurt maar ook begrijpt. „We zullen uiteraard later nog een keer op gepaste wijze afscheid van hem nemen.”

Wielrennen: Démare ondergaat polsoperatie

14.30 uur: De Franse wielrenner Arnaud Démare moet zich laten opereren aan een gebroken pols, maar de sprinter van Groupama FDJ verwacht weer volledig hersteld te zijn als het wielerseizoen in augustus een herstart maakt.

„Het is een ongelukkige omstandigheid, maar ik ben er in augustus zeker bij als we weer gaan koersen”, aldus Démare, winnaar van onder meer twee Touretappes en Milaan-Sanremo (2016). Démare brak zijn pols eerder deze maand door een valpartij tijdens een trainingsrit.

Wielrennen: Zesdaagse Rotterdam met jaar verplaatst

14.28 uur: De zesdaagse van Rotterdam, die gepland stond voor eind november, gaat niet door. Mede vanwege de coronacrisis en het verplaatsen van de Olympische Spelen hebben de organisatoren besloten het evenement door te schuiven naar december 2021.

De zesdaagse vond eerder dit jaar voor de vijftiende keer op rij in januari plaats. Daarvoor was al besloten voor een andere periode te kiezen, waardoor er dit jaar twee keer in Ahoy zou worden gefietst.

„Ik heb een ongelooflijk rotgevoel bij deze noodzakelijke beslissing” zegt wedstrijdleider Michael Zijlaard. „Peter Schep en ik waren met de organisatie bezig aan het bouwen van een sportevenement dat baanwielrennen nog meer in de etalage zet. De stap naar een finale op zondag dit najaar, ook vlak na een Olympische Spelen, paste volledig in onze ambitie om het zesdaagse-wielrennen bij een nog grotere groep wielerfans onder de aandacht te brengen.”

„We moeten concluderen dat met de huidige vooruitzichten de komende editie geen stap vooruit maar een stap terug zou zijn in ons streven om een kwalitatieve zesdaagse neer te zetten”, zegt Zijlaard, die in januari Wim Stroetinga en Yoeri Havik de 38e editie zag winnen. Het was de laatste keer dat er op de minder aantrekkelijke dinsdagavond werd afgesloten.

Gevreesd werd ook dat de overvolle wielerkalender voor dit najaar zijn weerslag zou vinden in het deelnemersveld in Rotterdam, terwijl ook sponsors door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. „We zien momenteel dat sommige partijen het moeilijk hebben en willen ook met hen meedenken”, aldus Erika Bronkhorst, evenementenmanager van Rotterdam Ahoy.

Volleybal: Wereldbond FIVB richt steunfonds in voor volleyballers in nood

13.54 uur: De internationale volleybalbond FIVB heeft een noodfonds opengesteld om profspelers te steunen die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen. Doordat de sport wereldwijd is stilgelegd, hebben veel volleyballers en volleybalsters nauwelijks een inkomen. Het fonds geldt ook voor het beachvolleybal.

Het zogenoemde Athletes’ Relief Support Fund is er gekomen op voordracht van FIVB-baas Ary Graça en de atletencommissie. Beachvolleybalster Madelein Meppelink zit in die commissie. Het steunfonds is bedoeld voor spelers en speelsters die momenteel niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, de zorg voor hun gezin en huisvesting.

Een speciale taakgroep zal de aanvragen behandelen en moet ervoor zorgen dat het geld ook echt terechtkomt bij volleyballers die nu amper kunnen rondkomen. De atletencommissie krijgt een belangrijke rol in het beoordelen van de aanvragen. Volleyballers die een beroep willen doen op het fonds, kunnen tot 23 juni een aanvraag indienen.

„Deze sport is zowel onze passie als ons levensonderhoud”, zegt Meppelink op de website van de mondiale bond. „Geweldig dat de FIVB ons voortdurend probeert te helpen, ook buiten het veld. Ik weet dat voor veel van mijn collega’s dit steunfonds van wezenlijk belang is om deze moeilijke tijd door te komen.”

Voetbal: Roemeense bond krijgt week extra van UEFA

12.25 uur: De Europese voetbalunie UEFA heeft nog wat geduld met de Roemeense voetbalbond FRF. Die had, net als andere bonden, voor 25 mei de plannen over een hervatting van de competitie moeten indienen, maar vroeg uitstel omdat de Roemeense regering de situatie rond het coronavirus om de twee weken beoordeelt.

„De UEFA heeft op ons verzoek de deadline van onze plannen voor de herstart van de competitie te presenteren, uitgesteld naar 1 juni”, meldt de FRF. De bond in het Oost-Europese land wil zo de meest recente stand van zaken in het land meenemen in het protocol rond zaken als groepstraining. De FRF hoopt op 13 juni de competitie te hervatten, maar wacht nog op toestemming van de regering.

Voetbal: Marseille wil nog jaren door met trainer Villas-Boas

09:40 uur De Franse voetbalclub Olympique Marseille stelt alles in het werk om trainer André Villas-Boas te behouden. Marseille heeft de 42-jarige Portugees een aanbieding gedaan om z’n doorlopende contract met twee jaar te verlengen, tot de zomer van 2023, met een optie op nog een seizoen als de ploeg zich dan wederom plaatst voor de Champions League.

De club uit het zuiden van Frankrijk nam onlangs afscheid van technisch directeur Andoni Zubizarreta. Volgens Franse media betekende de breuk met de Spaanse oud-doelman mogelijk ook dat Villas-Boas zou weggaan, maar eigenaar Frank McCourt wil alles in het werk stellen om de Portugees te behouden.

08:40 uur: Antidopingbureau WADA plant extra ’gerichte’ dopingcontroles

Het mondiale antidopingbureau WADA plant extra doelgerichte dopingcontroles om de gaten op te vullen die zijn gevallen tijdens de coronacrisis. Dat schrijft het bureau in een ’vraag en antwoord’ voor sporters.

WADA stelt dat de coronapandemie „het gevecht voor een schone sport kan hebben geschaad” omdat in vrijwel alle getroffen landen de sportcompetities zijn stilgelegd en er minder dopingcontroles zijn uitgevoerd. Het antidopingbureau zoekt momenteel uit waar het aantal testen vooral is teruggelopen.

„Wanneer de sport weer terugkeert naar een bepaalde normaliteit, zullen deze ’hiaten’ in het testen gezamenlijk worden aangepakt door middel van aanvullende gerichte tests”, aldus WADA.

Veel sporters hebben hun bezorgdheid geuit over het verminderde aantal controles op verboden middelen en om duidelijkheid gevraagd over de geldigheid van de testresultaten gedurende de coronacrisis.