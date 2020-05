Sport Kort: Marseille wil nog jaren door met trainer Villas-Boas

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Marseille wil nog jaren door met trainer Villas-Boas

09:40 uur De Franse voetbalclub Olympique Marseille stelt alles in het werk om trainer André Villas-Boas te behouden. Marseille heeft de 42-jarige Portugees een aanbieding gedaan om z'n doorlopende contract met twee jaar te verlengen, tot de zomer van 2023, met een optie op nog een seizoen als de ploeg zich dan wederom plaatst voor de Champions League.

De club uit het zuiden van Frankrijk nam onlangs afscheid van technisch directeur Andoni Zubizarreta. Volgens Franse media betekende de breuk met de Spaanse oud-doelman mogelijk ook dat Villas-Boas zou weggaan, maar eigenaar Frank McCourt wil alles in het werk stellen om de Portugees te behouden.

08:40 uur: Antidopingbureau WADA plant extra 'gerichte' dopingcontroles

Het mondiale antidopingbureau WADA plant extra doelgerichte dopingcontroles om de gaten op te vullen die zijn gevallen tijdens de coronacrisis. Dat schrijft het bureau in een 'vraag en antwoord' voor sporters.

WADA stelt dat de coronapandemie "het gevecht voor een schone sport kan hebben geschaad" omdat in vrijwel alle getroffen landen de sportcompetities zijn stilgelegd en er minder dopingcontroles zijn uitgevoerd. Het antidopingbureau zoekt momenteel uit waar het aantal testen vooral is teruggelopen.

"Wanneer de sport weer terugkeert naar een bepaalde normaliteit, zullen deze 'hiaten' in het testen gezamenlijk worden aangepakt door middel van aanvullende gerichte tests", aldus WADA.

Veel sporters hebben hun bezorgdheid geuit over het verminderde aantal controles op verboden middelen en om duidelijkheid gevraagd over de geldigheid van de testresultaten gedurende de coronacrisis.