Sari van Veenendaal wil goede lijn doortrekken: ’Van hier tot Tokio’

Over haar eigen prestaties dit seizoen was Van Veenendaal terugblikkend niet geheel tevreden. Voor de winterstop kreeg de 31-jarige Nieuwegeinse, in 2019 verkozen tot de beste doelvrouw van de wereld, de nodige kritiek te verwerken.

„Het voelt soms alsof ik onder een vergrootglas lig, maar dat is niet erg. Daar moet ik mee leren omgaan. Ik ben ook heel kritisch op mezelf. Ik weet dat dingen niet goed waren, maar na de winterstop was het al beter. Deze lijn wil ik nu doortrekken, van hier tot de Olympische Spelen in Tokio.”

Sari van Veenendaal verrichte zaterdag enkele belangrijke reddingen. Ⓒ BSR Agency

Dat ze weer voor fans mocht spelen, in Almere waren er 800 aanwezig, deed Van Veenendaal in ieder geval goed. „Wij inspireren hen, maar zij ons ook. Dat heb ik echt gemist. Als ik die kinderen zie, weet ik weer waar we het voor doen. Dat is misschien wel de grootste overwinning van vandaag.”