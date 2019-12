Löw: ’Oranje is verder dan Duitsland’

Sterker nog, hij schaalt ook het Nederlands elftal hoger in. „De ontwikkeling - van zowel de individuele spelers als het team - is nog niet voltooid. Daar hebben we nog meer tijd voor nodig. Bij een toernooi hangt het ook af van hoe spelers groeien, de energie, het geluk tijdens een wedstrijd en of er blessures zijn. We zullen ons goed voorbereiden, willen aantrekkelijk voetbal spelen en natuurlijk de groepsfase overleven. Men moet echter niet vergeten dat er teams zijn die langer samenspelen en derhalve een stapje verder zijn, zoals Frankrijk, Nederland, Engeland en Italië”, laat hij weten op de website van de Duitse bond.

Desalniettemin zijn de verwachtingen als altijd bij onze oosterburen torenhoog. „Maar dat is in alle grote voetballanden zo, zij willen de titel ook winnen. Ons doel is om er het maximale uit te halen, maar we moeten realistisch zijn. Ons team moet zich nog verder ontwikkelen. We hebben, ook door tegenslagen, een paar stappen teruggezet ten opzichte van het team dat in 2014 klaar was voor de titel. Ik geloof dat dit team een zeer goede basis heeft met veel kwaliteit en in de toekomst kan meestrijden om een titel. Op het EK van volgend jaar zullen we echter nog niet een van de favorieten zijn.”

De Duitsers gaan sowieso geen gemakkelijk toernooi tegemoet. Met Frankrijk, Portugal en nog een land dat zich via de play-offs moet plaatsen, is de ploeg met Löw ingedeeld in de groep des doods.