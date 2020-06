Foto’s: Arjen Robben terug bij FC Groningen

Robben maakte zaterdagmiddag bekend te werken aan een comeback bij de club waar hij in het najaar van 2000 debuteerde in het betaald voetbal. Via PSV, Chelsea, en Real Madrid belandde hij in 2009 bij Bayern München, waar hij in 2019 zijn carrière afsloot. Na een ’pauze’ van een jaar trekt de 36-jarige Robben de voetbalschoenen nu dus weer opnieuw aan.

Arjen Robben en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Ⓒ ANP

Robben werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde vier jaar later in de hoofdmacht van de noorderlingen. „Inmiddels is het 18 jaar later en ben ik een voetbalavontuur rijker. We komen terug naar huis, terug naar Groningen”, aldus Robben.