Sport in 2020 | Erwin Koeman blijer dan ooit na heftig jaar: ’Ik ben er weer’

Voetbal

Opmerkelijk: ’Voetbal over 10 jaar mogelijk zonder koppen’

Over een jaar of tien wordt voetbal mogelijk gespeeld zonder dat koppen nog is toegestaan. Dat zegt oud-speler Ryan Mason in een interview met de BBC. De voormalig voetballer van Tottenham Hotspur en Hull City (29) moest op relatief jonge leeftijd stoppen wegens hoofdletsel.