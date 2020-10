PSV stunt met komst Duitse WK-held Mario Götze

Götze was transfervrij vertrokken bij Borussia Dortmund nadat hij door gezondheidsproblemen op een zijspoor terecht was gekomen. Hij moet nog gekeurd worden bij de Eindhovenaren.

Götze brak tussen 2009 en 2013 door bij Dortmund, waarmee hij twee keer kampioen van Duitsland werd en de finale van de Champions League haalde. De aanvallende middenvelder verhuisde daarna naar Bayern München, een overstap die hem door de fans van Dortmund niet in dank werd afgenomen. Na drie landstitels in drie jaar keerde Götze in 2016 terug bij 'BVB'.

PSV heeft met Roger Schmidt een Duitse trainer. De Eredivisieclub versterkte zich bij het sluiten van van de transfermarkt ook al met de huurlingen Adrian Fein (Bayern München) en Marco van Ginkel (Chelsea).

Bekijk nog eens de treffer van Götze waarmee hij Duitsland ver in de verlenging naar de wereldtitel schoot in 2014.