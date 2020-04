PSG wil Champions League buiten Frankrijk spelen

De Franse regering meldde dinsdag dat er in Frankrijk op zijn vroegst pas weer in september gevoetbald kan worden.

„We respecteren het besluit van de Franse regering. Maar we zijn van plan om mee te blijven doen aan de Champions League”, zei voorzitter Nasser Al-Khelaifi. „Als het niet mogelijk is om in Frankrijk te spelen, dan spelen we onze wedstrijden in het buitenland, onder de beste voorwaarden voor onze spelers en met de garantie op veiligheid voor al onze medewerkers.”

PSG plaatste zich ten koste van Borussia Dortmund voor de kwartfinales van de Champions League. De UEFA heeft nog altijd de hoop dat het belangrijkste clubtoernooi kan worden afgemaakt.

Dinsdag werd het seizoen in Frankrijk beëindigd, de eerste grote voetbalcompetitie die definitief niet wordt uitgespeeld.