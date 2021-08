Carrasco door het lint, Atlético-coach Simeone leest Belg furieus de les Video: vlam in de pan bij ’oefenpot’ Feyenoord-Atlético Madrid

Door onze Telesportredactie

Yannick Carrasco grijpt Kökcü bij de keel en ziet even later rood. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Nadat zaterdag al de oefenwedstrijd tussen AS Roma en Betis compleet uit de hand was gelopen met onder andere rood voor Rick Karsdorp sloeg de vlam zondagmiddag ook in de pan bij Feyenoord-Atletico Madrid.