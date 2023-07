Max Verstappen heerst in kwalificatie op Spa, Charles Leclerc start vanaf pole

Door het terugvallen van Verstappen vanwege een versnellingsbakwissel, begint Charles Leclerc vanaf pole position. Hij zette op liefst acht tienden (!) van de Nederlander de tweede tijd neer tijdens de kwalificatie. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez noteerde de derde tijd en begint zondag dus ook vanaf de eerste rij.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Vroege exit Ricciardo

In aanloop naar de kwalificatie klaarde het eindelijk wat op in de Ardennen. Op een opdrogende baan was alleen Charles Leclerc in de eerste kwalificatieheat (Q1) sneller dan Verstappen, die slechts op één setje van de intermediate-band reed. Het doek viel voor Alex Albon, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg. Ricciardo zag zijn snelste tijd verwijderd worden vanwege het overschrijden van de baanlimiet en liep daardoor een betere klassering mis. Vorige week, tijdens zijn rentree in de Formule als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, was hij zowel in de kwalificatie als race sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda.

Verstappen ontsnapt

Het opdrogende asfalt zorgde ervoor dat gedurende Q2 de slicks (droogweerbanden) tevoorschijn werden gehaald. Verstappen had even daarvoor op de intermediates de snelste tijd neergezet. Op de zachtste band was het aanvankelijk nog zoeken naar grip, omdat het op sommige delen van het circuit nog vochtig was. Zo verloor Esteban Ocon de controle over zijn Alpine en raakte hij de muur.

De verbeterde tijden waren er alsnog, tegen het einde van Q2, op de steeds sneller wordende baan. Oscar Piastri (McLaren) zette de snelste tijd neer, voor Ferrari-coureurs Leclerc en Carlos Sainz. Verstappen reed geen goede ronde op de softs en ontsnapte aan een voortijdige uitschakeling, waarna hij op geheel eigen wijze zijn onvrede uitte over de gekozen tactiek.

De Limburger zette de tiende tijd neer, wat net genoeg was voor plaatsing voor Q3. Verstappen had nog wel een marge van 3,5 tiende op Tsunoda, die net als Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Ocon werd geëlimineerd.

Ontknoping

In Q3 zette Leclerc de snelste tijd neer na de eerste run, waarin hij ruim een tiende sneller was dan Verstappen. De Nederlander liet vervolgens zien wie de baas is. Hij zette met een ongekende voorsprong op de rest de beste tijd neer. Leclerc, Pérez, Lewis Hamilton en Sainz waren de enigen die ternauwernood binnen een seconde blijven.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Sprintrace

Zaterdag staat volledig in het teken van de sprintrace, met eerst een Sprint Shootout om de startopstelling voor die sprintrace te bepalen. De gridstraf voor Verstappen geldt alleen voor de hoofdmoot op zondag. Ook de komende dagen is er kans op regen, al lijkt het weer op en rond Spa-Francorchamps elke dag wat te verbeteren.