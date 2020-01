Liverpool jaar ongeslagen na zege op Sheffield

De langste ongeslagen reeks in de Premier League staat op naam van Arsenal, dat 49 duels op rij zonder nederlaag bleef in 2003 en 2004. Nottingham Forest (42 duels in 1977-1978) en Chelsea (40 in 2004-2005) hebben ook nog een langere reeks staan dan Liverpool.

Mohamed Salah opende al in de 4e minuut de score op aangeven van linksback Andy Robertson, die profiteerde van een struikelpartij van George Baldock. De rechtsback van Sheffield zag een diepe bal van Virgil van Dijk over zich heen vliegen en gleed daarna weg. Doelman Dean Henderson voorkwam daarna verdere schade voor Sheffield met twee knappe reddingen op schoten van Salah. Georginio Wijnaldum, die net als Van Dijk de hele wedstrijd speelde, schoot de bal net over het doel.

Liverpool besliste het ongelijke duel na ruim een uur spelen, bij een kenmerkende snelle uitbraak van de ploeg van Klopp. Sadio Mané ging er vandoor op de linkerflank, combineerde met Salah en passeerde Henderson in twee instanties. De Senegalees stuitte eerst nog op de keeper, maar kon de bal in de rebound wel intikken.

Liverpool heeft aan kop van de ranglijst nu dertien punten voorsprong hebben op Leicester City, met ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Zondag neemt de winnaar van de Champions League het in de FA Cup op tegen stadgenoot Everton. Daarna staan competitieduels met Tottenham Hotspur en Manchester United op het programma.

