Engelse international Danny Rose voelt zich ’laboratoriumrat’

De Engelse international doelde daarmee op de toestemming die is gegeven aan teams uit de hoogste Engelse klasse om weer in kleine groepen te gaan trainen.

Rose, die wordt gehuurd van Tottenham Hotspur, heeft zich al vaker negatief uitgelaten over het plan de voetbalcompetitie die vanwege het coronavirus stilligt weer op te starten. Dinsdag werd bekend dat bij 748 controles op Covid-19 bij de clubs zes positieve gevallen waren geconstateerd.

„Mensen zeggen dat we weer moeten gaan voetballen, alsof we cavia’s zijn of laboratoriumratten. We experimenteren en zien dan wel of het werkt of niet”, zei een boze Rose in de podcast Lockdown Tactics.