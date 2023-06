Premium Het beste van De Telegraaf

Cricketers ondanks afwezigheid zevental profs naar Super Six op WK-kwalificatietoernooi

Door Steven Kooijman

Paul van Meekeren Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het Nederlands cricketelftal mag blijven hopen op deelname aan het WK ODI in India. Op het kwalificatietoernooi in Zimbabwe bereikte Oranje na een zege op Nepal de Super Six, de tweede fase van het toernooi. Ook al hebben zeven topspelers tijdelijk hun club verkozen boven het nationale elftal.