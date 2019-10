Messi zorgt voor mond vol tanden

„Wat kan ik nog over hem zeggen? Ik heb gewoon geen woorden meer voor hem. Zijn talent is ongeëvenaard en komt in elke wedstrijd weer bovendrijven”, aldus de oefenmeester.

„Elke keer als Messi de bal aanraakt, gebeurt er iets speciaals. Ik weet ondertussen echt niet meer wat ik over hem moet zeggen.”

Marca wist dat wel en omschreef het optreden van Messi als ’buitenaards’. De doelpunten kwamen volgens de Spaanse sportkrant rechtstreeks ’uit een computerspelletje’ en zijn assists waren (vrij vertaald) ’als penseelstreken’.

Bekijk ook: Briljante Messi draait Valladolid dol

Ernesto Valverde steekt zijn duim op. Ⓒ AFP

Door de zuime zege op Real Valladolid is FC Barcelona weer de koploper in de Spaanse competitie. De landskampioen gaat met 22 punten aan de leiding. Granada, dat net als Atlético Madrid twee punten minder heeft, komt donderdag nog in actie.

FC Barcelona kwam dinsdag door een schot van de Fransman Clément Lenglet al in de 2e minuut op voorsprong. Na een kwartier stond het echter weer gelijk. Doelman Marc-André ter Stegen werkte een vrije trap van Michel niet goed weg, waarop Kiko uit de rebound scoorde. De thuisploeg ging alsnog met 3-1 de rust in dankzij Lionel Messi. De Argentijn stuurde met een steekballetje Arturo Vidal weg, die scoorde met het puntje van zijn schoen. Met een perfecte vrije trap zorgde Messi voor de 3-1.

In de tweede helft stuurde de voor Frenkie de Jong ingevallen Ivan Rakitic Messi weg om zijn tweede binnen te tikken. De Argentijn bracht Luis Suárez vervolgens in stelling voor de 5-1.

Bekijk hier de stand in La Liga.

Bekijk hier de assist van Lionel Messi bij de 2-1 van FC Barcelona:

Bekijk hier de 3-1 van Messi, een rake vrije trap: