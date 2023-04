’Druk’ Real Madrid op acht punten van Barcelona na eenvoudige overwinning

Met de zege verkleinde Real de achterstand op Barcelona tot 8 punten. De rivaal uit Catalonië, die in de laatste twee competitieduels punten inleverde, ontvangt echter zondag nog nummer 3 Atlético Madrid.

Real mag nog altijd dromen van drie prijzen. De formatie van Carlo Ancelotti plaatste zich afgelopen week ten koste van Chelsea voor de halve finale van de Champions League, terwijl het onlangs in de halve eindstrijd van de Spaanse beker met 4-0 bij Barcelona won.

Druk programma

Gezien het drukke programma was het niet vreemd dat Real het tegen middenmoter Celta rustig aan deed. Het eerste schot op doel kon pas drie minuten voor rust worden genoteerd, maar het was wel meteen raak. Vinícius Júnior legde terug op Marco Asensio, die via een tegenstander raak schoot, 1-0. Drie minuten na rust kopte Éder Militão een corner van Asensio binnen voor de 2-0. Celta-aanvoerder Iago Aspas was een kwartier voor tijd nog dicht bij een tegentreffer, maar Real-keeper Thibaut Courtois voorkwam dat het spannend werd.

Lens wint topper in Franse competitie tegen AS Monaco

Lens heeft in de Franse competitie de topper tegen AS Monaco gewonnen. De naaste belager van koploper Paris Saint-Germain was op eigen veld met 3-0 te sterk voor de nummer 4, waar Myron Boadu in de 77e minuut nog mocht invallen.

Loïs Openda, voormalig speler van Vitesse, was twee keer trefzeker voor Lens. Adrien Thomasson bepaalde al na 56 minuten de eindstand, op aangeven van Openda.

Lens heeft 9 punten minder dan PSG, dat vrijdagavond met 2-1 wist te winnen bij Angers. De clubs hebben nog zes duels te spelen.