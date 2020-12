Rico Verhoeven toont gevoel voor humor na nederlaag Badr Hari

Verhoeven haalde daarmee de woorden van Hari aan. Die eerder deze week meermaals herhaalde dat hij geen hoge pet op had van Adegbuyi. Hij sprak in aanloop naar de partij over ’makkelijk geld verdienen’ en een ’walk in the park’.

Ook vergeleek hij zichzelf met Real Madrid, terwijl hij Adegbuyi neerzette als sc Heerenveen. ,,Heerenveen had een heel goede dag”, zei Verhoeven maandag met gevoel voor humor.

Verhoeven en Adegbuyi trainen allebei onder Dennis Krauweel bij Superpro Sportcenter in Zevenbergen. De Brabander vocht twee keer tegen Hari en won beide partijen. Hij kon zijn ’teamgenoot’ zodoende perfect helpen tijdens diens voorbereiding.

Rico Verhoeven traint al jaren met Benjamin Adegbuyi. Ⓒ HH/ANP

,,We hebben vooral gehamerd op het feit dat hij vanaf het begin gelijk schade moest aanrichten”, aldus Verhoeven. ,,Benny is van nature een zwaargewicht, een grote jongen met sterke benen, waarmee hij echt impact kan maken. Hij moest vanaf het begin veilige trappen op de armen uitdelen. Dat gaat later in een gevecht altijd zijn tol eisen en dat gebeurde ook.”

"Ik vind niet dat je iemand na zó’n carriere direct kan afschrijven"

Verhoeven vindt niet dat het nu over is met Hari. „Ik vind niet dat je iemand na zó’n carrière direct kan afschrijven. Hij heeft superprestaties neergezet. Badr viel niet tegen, maar je zag zaterdag gewoon de weerbaarheid van Benny. In onze sportschool leren we dat als je wordt geraakt, je altijd weer opstaat. We stoppen nooit en dit keer leverde dat de winst op.”

Toekomst

Hoe de toekomst eruitziet voor Verhoeven, die de zwaargewichtdivisie min of meer heeft uitgespeeld, is nog onduidelijk. Ja, op 30 januari vecht hij tegen Jamal Ben Saddik, maar wat moet hij daarna nog? Hij heeft eigenlijk alles al bereikt bij Glory. Zelf heeft hij wel oren naar een clash met Tyrone Spong. De 35-jarige Surinamer verliet Glory in 2014 en ging vervolgens met succes boksen. Al zijn veertien partijen won Spong. „Misschien wil hij nog een keer?”, aldus Verhoeven.

Badr Hari verloor twee keer van Rico Verhoeven. Beide keren liep hij een blessure op. Ⓒ HH/ANP

Verder heeft hij geen idee wat zijn opties zijn, al vindt hij Levi Rigters een interessante vechter. De jongeling uit Abcoude won afgelopen weekeinde het viermanstoernooi van Glory. ,,Maar ik ben de kampioen en geniet daar gewoon van. Ik hoef niemand uit te dagen. Mensen moeten het verdienen. Ik steek momenteel met kop en schouders boven iedereen uit.”

Tien jaar

Over stoppen denkt Verhoeven niet na, al schoot er laatst wel een interessante gedachte door zijn hoofd. „Iemand attendeerde mij er laatst op dat wanneer mijn contract over drie jaar afloopt, ik tien jaar de allerbeste ben geweest binnen Glory. Daar heb ik nooit bij stil gestaan. Dat zou heel mooi en bijzonder zijn”, aldus Verhoeven, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij ooit ook carrière hoopt te maken als acteur.